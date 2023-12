"Terra Amara", Nazan Kesal: "Non è stato facile dire addio a Sevda"

L'attrice di "Terra Amara", Nazan Kesal, racconta a "Verissimo" l'uscita di scena del suo personaggio nella soap opera turca. "Mi è piaciuto molto interpretare Sevda. Ho sempre scelto di fare dei personaggi che sapessero emozionarmi come Sevda, un personaggio mai interpretato prima" racconta l'attrice nel salotto di Silvia Toffanin.

"Come attrice è stato difficile dire addio a tutti i personaggi interpretati perché ho dato loro una vita, li ho resi reali in un certo senso. - prosegue Nazan Kesal - Ho avuto la sensazione che Sevda vivesse dentro di me, era come un parente, una figlia. Ho accettato la sua morte ovviamente, sono una professionista, ma è stato veramente molto difficile. Non è la prima volta che mi capita di morire in un lavoro ma non è stato facile dire addio a Sevda" conclude l'attrice.

A fine intervista Nazan Kesal confida a Silvia Toffanin di avere un regalo per lei, un manoscritto a cui l'attrice è molto legata e che le è stato donato da sua nonna.