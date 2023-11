"Terra Amara" racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10.

"Terra amara", le trame della settimana dal 26 novembre al 2 dicembre

Fikret vuole incontrare Zuleyha per discutere di una possibilità di pace tra lui e Demir, ma l'incontro, in realtà, è un tranello. Infatti, Umit e Fikret hanno un subdolo piano. Intanto, Demir, viene a conoscenza della complicità fra Umit e Fikret e decide di raggiunge la donna. Demir viene arrestato con l'accusa di aver tentato di uccidere Umit che è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Nel frattempo, Umit riprende coscienza ed e riesce a rilasciare la sua testimonianza sull'incidente che l'ha ridotta in fin di vita.

Venuto a conoscenza della deposizione di Umit che ha incastrato Demir, Fikret decide di tornare a Cukurova e confessare la verità per scagionare Demir. Infine, alla tenuta degli Yaman si cerca di riparare i danni fatti dagli uomini che hanno assaltato la villa il giorno prima e un uomo misterioso chiede lavoro a Gaffur.