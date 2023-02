Terra Amara, le trame della settimana dal 27 febbraio al 4 marzo

La storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10.

"Terra amara", le trame della settimana

Hunkar e Fekeli, saputo che i rispettivi figli si trovano in carcere, chiedono al direttore della prigione di evitare che i due si parlino. Yilmaz viene rilasciato in attesa di processo, e a Demir, che rimane in prigione, viene contestata l'accusa di omicidio nei confronti di Cengaver.





Mentre Demir si strugge in carcere in attesa del processo che potrebbe condannarlo a venti anni di prigione, se non alla pena capitale, Yilmaz fa ristrutturare la ex casa di Sermin. Nel frattempo, Yilmaz, avendo letto la lettera in cui Zuleyha gli rivelava le circostanze che l'avevano obbligata al matrimonio, è ansioso di scusarsi con lei. Infine, Demir riesce a evadere e fugge all'estero con Zuleyha incinta e il piccolo Adnan, ma durante il viaggio, al bambino sale la febbre.