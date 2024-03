Ibrahim Celikkol: "Il personaggio di Hakan in Terra Amara lo porto con me"

Ospite in studio a "Verissimo" l'attore Ibrahim Celikkol ha raccontato la sua esperienza sul set di "Terra Amara", la popolare serie tv turca di Canale 5. "Un pezzo del personaggio di Hakan è dentro me", spiega Celikkol. "Se non sentissi fino in fondo il carattere di chi interpreto non lo potrei condividere con lo spettatore". Nell'anticipazione trasmessa nel corso della puntata il tenebroso Hakan e la protagonista Zulehya sono pronti a convolare a nozze.

"Il carattere non può essere creato da sè ma dipende prima di tutto dai genitori, loro mi hanno trasmesso valori come l'amore e il rispetto", dice Ibrahim Celikkol che ricorda in particolare il padre: "Era la mia montagna". L'attore turco aggiunge inoltre come sia importante fare tesoro dai propri errori per crescere nella vita e nella professione.