Terra Amara, le storie dei protagonisti a "Verissimo"

Arrivata a Çukurova per lavorare nell'ospedale della città, la pediatra Mujgan diventa in poco tempo uno dei personaggi cruciali della serie. Dopo essersi unita in matrimonio con Yilmaz, la donna si rende conto che il suo amore non sarà mai ricambiato e la gelosia la spinge addirittura a tentare di uccidere Zuleyha. L'attrice che interpreta la dottoressa è la quarantenne Melike Ipek Yalova, laureata al Dipartimento di Relazioni Internazionali dell'Università di Bilkent e con un Master in Politica Internazionale all'Università La Sapienza di Roma. "All'inizio avevo firmato un contratto per fare solo tredici puntate, ma poi per fortuna la serie ha avuto un grande successo ed è stata rinnovata, così sono rimasta più del previsto - aveva raccontato nel dicembre 2023, soffermandosi sulla scomparsa del suo personaggio - La storia di Mujgan doveva avere una fine, perché per come era stata concepita si era concluso il suo sviluppo già da tempo".



"In questo momento non sono alla ricerca dell'amore. Posso dire che quando mi alzo la mattina penso a una persona e spero tanto che sia così anche per lui - aveva rivelato durante l'ultimo incontro con Silvia Toffanin - Se hai avuto una persona nel cuore, questa rimarrà sempre importante. Per me non è cambiato niente".