"Terra Amara", anticipazione a "Verissimo": "Cetin soccorre Fikret ferito durante una sparatoria"

Uno sparo, poi Fikret crolla a terra. E' l'anticipazione esclusiva di "Terra Amara" trasmessa nel corso della puntata di "Verissimo". In studio insieme alla fidanzata Eylül, l'attore Aras Şenol assiste alla scena in cui il suo personaggio Cetin Ciğerci soccorre l'amico mentre cercano di raggiungere l'ambasciata in Libano nel caos per la guerra civile. I due si erano recati nel paese per far luce sull'identità di Mehmet Kara che si è rivelato essere Hakan Gumusoglu. La trasferta fa però i conti con l'instabilità politica e i due protagonisti rimangono coinvolti in un conflitto a fuoco.

Nell'anticipazione esclusiva trasmessa nel salotto del talk show di Canale 5, si vede Fikret esanime invitare Cetin ad allontanarsi dalla piazza senza di lui. Nascosto da un muretto, l'autore dello sparo viene colpito a sua volta ed ecco arrivare una vettura con la scritta "Press". Cetin carica Fikret sull'automobile che parte a tutta velocità per raggiungere l'ospedale di Damasco. "Non preoccuparti, sto bene", sussurra Fikret appoggiato sulla spalla di Cetin.