"Terra Amara", l'anticipazione a "Verissimo": "Il piano di fuga di Abdulkadir"

In collegamento le attrici Sibel Tascioglu e Yeliz Dogramacilar che nella serie interpretano Sermin e Fusun

"Abdulkadir, vuoi farmi attraversare il confine con le mani legate?", nell'anticipazione di "Terra Amara" mostrata nel corso della puntata di "Verissimo", Betul chiede di essere liberata ma l'uomo le risponde a muso duro. A quel punto arriva Vahap che mostra ad Abdulkadir i passaporti falsi per oltrepassare la frontiera senza destare sospetti. "Farete finta di essere marito e moglie", dice. Nella scena successiva l'auto su cui viaggiano a bordo Vahap, Abdulkadir e Betul viene fermata dalle guardie: i militari chiedono alla donna di abbassare il velo ma lei resta immobile. "Non può sentirvi perché è sordomuta", mente Abdulkadir. E così Vahap viene fatto scendere.

Ospiti del programma di Canale 5 assistono all'anticipazione Sibel Tascioglu e Yeliz Dogramacilar che nella serie turca campione di ascolti interpretano Sermin e Fusun. I loro personaggi spiccano per malizia e per i numerosi pettegolezzi. "Siamo diventate molto amiche anche fuori dal set", raccontano le due attrici in collegamento.