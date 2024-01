"Terra Amara", l'anticipazione esclusiva a "Verissimo": "Ali Rahmet Fekeli non è morto d'infarto, è stato ucciso"

"Ali Rahmet Fekeli non è morto d'infarto, è stato ucciso. Gli hanno iniettato un farmaco che gli ha provocato il malore" inizia così la drammatica telefonata a casa della signora Yaman nell'anticipazione di un episodio di "Terra amara" trasmessa durante la puntata di "Verissimo": "A ucciderlo è stato Abdulkadir Keskin ma non era solo", continua la spia mentre viene colto alle spalle e messo a terra.

In studio intanto Silvia Toffanin ospita Sibel Taşçıoğlu che nella soap interpreta Şermin: "È la prima volta per me in Italia e sono molto contenta dell'affetto che ogni giorno i fan mi dimostrano, in particolare su Instagram. Se devo essere sincera non mi aspettavo minimamente tutto questo successo in Europa, è stata davvero una bella sorpresa ma culturalmente parlando secondo me Turchia e Italia si assomigliano molto. Ora sembrerò contraddittoria ma questo successo anche se non me l'aspettavo allo stesso tempo non mi ha sorpresa".