La "preghiera" di Teresa Mannino a "Zelig" 2013: "Mi piacerebbe presentare Sanremo"

Teresa Mannino a Sanremo 2024: la "preghiera" della conduttrice è stata esaudita. Sì, perché l'attrice e comica che giovedì 8 febbraio affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston per co-condurre la terza serata del Festival aveva già espresso il suo desiderio di presentare Sanremo nel 2013. Ai tempi, dopo aver fatto parte per anni del cast, Mannino conduceva "Zelig" e durante una chiacchierata con Marco Guarena che vestiva i panni di Maria di Nazareth gli chiedeva di intercedere per lei.



"Volevo chiedere una cosa per me a suo figlio...", aveva esordito Teresa Mannino. "Lei è a Zelig, voglio dire..." fu la replica di Guarena-Maria, ma la futura co-conduttrice del Festival sembrava non volersi accontentare. "Sì, infatti a me piace Zelig però io, le dico la verità, vorrei presentare Sanremo". "Sanremo? Ma non c'è problema, glielo presento io - replica la finta Madonna -, con mio figlio si sentono sempre". Guarena a quel punto prende il telefono per "intercedere" con il figlio, ma la telefonata prende una piega del tutto inaspettata.