"Uomini e donne", Teresa Langella e Andrea Dal Corso: "Il 14 settembre ci sposiamo"

Fiori d'arancio in casa "Uomini e Donne". Ospiti a "Verissimo" l'ex tronista Teresa Langella e Andrea Dal Corso svelano la data del loro matrimonio. "Il 14 settembre ci sposiamo", annuncia la coppia nata 5 anni fa dopo la partecipazione al dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Al termine di un percorso a ostacoli tra la giovane napoletana e il suo corteggiatore è sbocciato l'amore. "Vivo le emozioni sempre a mille", confessa Langella. "Mai avrei pensato al suo ritorno dopo il programma, gli ho dato una seconda possibilità".

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si erano incontrati per la prima volta sulla spiaggia di "Temptation Island" ma è negli studi di "Uomini e Donne" che intraprendono una conoscenza, ricca di incomprensioni e riavvicinamenti. Al momento della scelta tuttavia dal corteggiatore veneto era arrivato un inaspettato "no". Poco tempo dopo tuttavia la relazione tra lor è decollata fino alla proposta di matrimonio durante un viaggio alle Seychelles. Nel corso dell'intervista Dal Corso legge una lettera d'amore per la fidanzata: "Mi fai sentire al sicuro e mi completi", scrive.