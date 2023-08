"Temptation Island", Francesca e Manuel un mese dopo: ecco cosa è successo

Considerata la vera "regina" di questa edizione di "Temptation Island" Francesca è forse l'unica concorrente che è riuscita con grande decisione e personalità a non cedere alle tentazioni del gioco e a mettere alle strette il suo compagno Manuel. A un mese dal falò di confronto che li ha visti uscire separati dal reality, Francesca e Manuel confermano la loro scelta e mettono ancora una volta un punto alla loro relazione.

Il falò di confronto - Nei giorni trascorsi nel villaggio delle fidanzate, Francesca 23 anni non ha mai ceduto a nessuna tentazione. Infatti, nel corso dello stesso periodo Manuel non ha ricevuto nessun video della fidanzata. Non ha potuto dire lo stesso la 23enne che a "Temptation Island" ha avuto la conferma di essere stata tradita e di non essere amata. Nonostante il dolore e la forte delusione, Francesca ha chiesto un falò immediato nel quale dopo un acceso confronto ha deciso di non perdonare più il suo fidanzato e di lasciarlo definitivamente.

Un mese dopo - Sembra meno arrabbiata Francesca, un mese dopo la fine del docu-reality di Canale 5. Ciononostante la 23enne ha le idee molto chiare e conferma la decisione presa durante il falò di confronto. La giovane ha spiegato di aver incontrato nuovamente l'ex fidanzato dopo il programma: "In quell'occasione è stato sincero e mi ha chiarito diverse cose", ha raccontato la 23enne che però è ferma sulla sua posizione. "Non gli crederei se dovesse tornare. Quando siamo venuti qui, speravo arrivasse al falò dicendomi che ero la donna della sua vita, volevo vedere in lui un grande cambiamento che... non c'è stato. E io adesso l'ho capito. Mi auguro di stare bene da sola, di stare bene io", ha concluso Francesca che ha lasciato la casa in cui viveva insieme a Manuel.

I ripensamenti e le scuse di Manuel - Anche il 30enne ha avuto modo di confidare le sue emozioni a Filippo Bisciglia durante l'ultima puntata del programma in onda il 31 luglio su Canale 5. Manuel ha rivelato di aver avuto dei ripensamenti, sarebbe voluto tornare da Francesca come già aveva fatto numerose volte in passato. Ma questa volta c'è stato qualcosa che lo ha bloccato. "Per la prima volta ho messo avanti prima Francesca e poi me, in questi due anni e mezzo sono stato egoista, mettevo me in primo piano", ha dichiarato Manuel che questa volta non vuole più fare del male a Francesca alla quale adesso chiede scusa. "Mi voglio scusare perché ho fatto delle esternazioni, in cui sembra che lei sia per me un oggetto, non è mai stata un oggetto per me. Chiedo scusa prima a lei e poi a tutte le donne, perché non sono questo", ha concluso.