"Temptation Island", Vittoria e Alex sono la quinta coppia

A scrivere alla redazione del programma prodotto da Maria De Filippi è stata Vittoria che, nel corso della clip di presentazione, ha spiegato di volere una risposta definitiva dal suo fidanzato e capire se lui vuole stare veramente con lei oppure no. "Ho 34 anni e sono fidanzata con Alex da un anno e nove mesi - esordisce la ragazza -. Ho scritto io a Temptation Island perché voglio una risposta definitiva da Alex se vuole stare realmente con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita, è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata perché gli invitati dovevano essere solo maschi invece poi ho scoperto che c’erano anche femmine a questa festa".