"Temptation Island" al via, un nuovo viaggio nei sentimenti sta per cominciare

Millie e Michele. Lei, 25 anni, lashmaker e hostess. Fidanzata con Michele, 28 anni, commerciante di abbigliamento. Entrambi di Rimini stanno insieme da 1 anno e 10 mesi ma non convivono. Millie vuole dimostrare a Michele che e’ solo una ragazza estroversa, il che non significa che in sua assenza lo tradirebbe. Lui non si fida di lei, perché ha degli atteggiamenti, sia in sua presenza che in sua assenza, che non ritiene giusti per una ragazza fidanzata.