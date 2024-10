"Temptation Island", Valerio "ritrova" Diandra con una lettera: "Mi impegnerò a renderti felice"

"Non è trascorso un solo secondo senza pensare a quanto darei per avere una bacchetta magica e tornare a vivere un percorso diverso", scrive Valerio nella missiva rivolgendosi a Diandra che lo ascolta quasi impassibile. L'uomo ammette di aver intrapreso un viaggio nei sentimenti che non è stato come avrebbe "desiderato" sfociato in un falò condotto con atteggiamento "confuso e provocatorio". "Ho detto parole che non avrei mai voluto dirti, ti rinnovo le scuse e il mio impegno sincero per renderti una donna felice come tu meriti di essere", promette Valerio.