"Temptation Island", Titty e Antonio sono la seconda coppia della nuova edizione

Titty replica subito e confessa: "Ci sono state cose che mi hanno ferita e mi hanno portata a non fidarmi più di lui. Come ad esempio quando lui ha detto che doveva partire per lavoro e dopo un'oretta mi ha chiamata una mia amica dicendomi che lui era al bar con un'altra ragazza e l'ha presentata come sua moglie... Ad aprile siamo andati a Parigi e lui mi ha fatto la proposta di matrimonio...".