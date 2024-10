Dopo il bacio con la single Sofia, tra Alfred e Anna non poteva più essere come prima. Al falò di confronto anticipato il ragazzo confessa di non essere più innamorato della fidanzata e in lacrime spiega: "Voglio dirti la verità perché mi hai fatto capire cosa vuol dire essere una famiglia". Anna però è molto infastidita, noin crede alle sue parole, chiede di rivedere il bacio: "Dici di aver sempre portato rispetto alla mia famiglia ma non ti stai pentendo di quello che hai fatto? Se mi avessi detto che non mi amavi senza quel bacio ti avrei stretto la mano". E arrivano le scuse: "Mi sono pentito del bacio ma non posso più continuare a mentire". "Tu non sei un uomo, in te vedo solo un bambino che ha sofferto molto - replica Anna dicendosi - sono felice di uscire da sola e pronta a ritrovare me stessa". Alfred rivede subito Sofia....