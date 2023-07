Dal ritorno in spiaggia di Giuseppe , che dopo aver detto addio alla fidanzata Gabriela è pronto a un nuovo chiarimento, fino agli scoppiati "a distanza" Federico e Ale. Dopo che lui non si è presentato al falò, lei ha chiesto alla produzione di non fargli più arrivare alcun video. Come l'avrà presa il fidanzato?

Ale e Federico: scoppiati "a distanza" - La coppia ha partecipato al programma perché lei sognava matrimonio e figli, mentre lui non si sente ancora pronto. Settimana dopo settimana Ale non ha trovato le sicurezze che cercava, mentre Federico ha confessato candidamente di non avere il coraggio di lasciarla. La fidanzata ha quindi chiesto un falò di confronto, ma quando lui ha rifiutato, ha scelto di continuare il suo percorso da sola. Ora vuole approfondire la conoscenza con il single Lollo e ha chiesto alla produzione di non far arrivare più i suoi video a Federico. Il ragazzo, che nel villaggio ha instaurato un bel feeling con una single, pare aver accettato di buon grado la situazione: "Inizia la terza fase del percorso, quella con Carmen. Se non posso più vedere nulla di quello che succede di là, l'unica cosa a cui devo badare è quello che succede qui".

Francesca si stacca da Manuel: "Mi sento più forte" I due hanno scritto a "Temptation Island" perché in due anni di relazione lui l'ha lasciata ben cinque volte, concedendosi ogni volta qualche flirt nelle loro pause. Video dopo video, lei ha capito che lui vorrebbe frequentare altre ragazze, tenendosela però buona a casa. "E' viscido, lo sto iniziando a vedere per quello che è. Sto trovando una forza che forse prima non avevo. Prima mi sentivo un cristallo, qualsiasi cosa mi buttava giù. Invece ora mi sto riscoprendo", ammette lei dopo averlo visto "soffrire" perché la single Greta flirta con il fidanzato Mirko e non con lui.

Perla e Mirko, si insinua la single Greta La coppia vuole capire che piega prenderà la loro relazione dopo cinque anni insieme. Dentro il villaggio Mirko si è avvicinato molto alla single Greta e tra i due l'attrazione è palese. Per Perla il problema è che la loro routine è diventata troppo noiosa e lui troppo apatico anche nella sfera intima. Dai video che le arrivano, però, ha scoperto un Mirko totalmente diverso con la single. La fidanzata, dopo aver visto un filmato che lo riguarda, esce dal pinnettu con le lacrime agli occhi. Cosa avrà combinato il ragazzo?