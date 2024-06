"Temptation Island", al via la nuova edizione con sette coppie

Filippo, 31 anni di Modica. Laureato in scienze motorie e in economia aziendale. Lavora nell’azienda di famiglia che tratta il marmo. Ama il padel, il tennis, e il kitesurf. Ha brevetti da sub fino ai 40 metri. Simone, 32 anni di Pisa. È stato un calciatore professionista di serie B e serie C, è cresciuto nella primavera dell’Inter. Vorrebbe diventare allenatore. Oltre al calcio il tennis è una sua grande passione. Andrea, 32 anni. Vive a Madrid dove ha un cocktail bar. Ha un figlio di 7 anni, è molto legato alla sua famiglia. Parla spagnolo, italiano e francese e ama calcio e palestra. Luigi, 33 anni di Caserta. Medico specializzando in igiene e medicina preventiva. È stato in prima linea durante il covid, andando nelle case a visitare i pazienti. Ha origini nobili. Ha giocato come portiere a calcio, suona il pianoforte e va in palestra. Giovanni, 26 anni di Siena. Lavora in un’azienda farmaceutica. Ha una vita molto frenetica, si alza presto per allenarsi, andare in bicicletta, correre e giocare a padel. Jakub, 24 anni di Verona. Lavora con il papà nella sua ditta edile. Ama leggere e allenarsi. Carlo, 28 anni di Porto San Giorgio (Fermo). Imprenditore che gestisce diverse case vacanza. Gioca a calcio, va in palestra e gioca a tennis. Federico, 34 anni di Faenza. Ha aperto 2 locali nella sua città e produce un suo gin dal 2020. Ha vissuto a Londra per alcuni anni dove ha imparato il mestiere del bar tender. Ama viaggiare, fare palestra ed è appassionato di segni zodiacali. Maicol, 28 anni di Gubbio. Operaio metalmeccanico. Ha 2 gatti. Ama la fotografia, viaggiare, nuotare, andare in palestra e giocare a tennis. È molto legato alla mamma. Fabio, 27 anni di Napoli. È proprietario di una scuola calcio che gestisce insieme alla mamma, è molto legato alla sua famiglia. Ama anche la boxe e il crossfit. Fede, 23 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia). Vive a Ferrara dove studia scienze motorie e fa il personal trainer. Ha vissuto alcuni mesi a Fuerteventura. Ama tutti gli sport: muay thai, snowboard, bicicletta, motocross, downhill. Roberto, 30 anni di Gela. Laureato in ingegneria civile e ambientale ha conseguito un master in sicurezza sui luoghi di lavoro. Le sue passioni sono la boxe, la palestra e il calcio e si e’ appassionato al pilates. Andy, 28 anni di Novara. Gestisce un magazzino logistico. È molto legato alla sorella di 21 anni. Nel suo tempo libero ama leggere, andare a correre, giocare a calcio e allenarsi.