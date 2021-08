"Temptation Island", Natascia Zagato e Alessio Tanoni si sono lasciati

Tra Alessio Tanoni e Natascia Zagato non è durata. Tra i due protagonisti di "Temptation Island", che avevano lasciato il villaggio come coppia qualcosa è andato storto. Lo ha dichiarato lo stesso Alessio durante una diretta Instagram dell’amico Ste Socionovo, da poco convolato a nozze con la fidanzata Claudia. I due giovani avevano partecipato al reality show proprio per cercare di risolvere i loro problemi relazionali, lui si entiva trascurato da lei, che invece gli rimproverava di essere troppo giudicante nei suoi confronti. Ma non è bastato.