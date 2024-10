"Temptation Island", Giulia chiede il falò di confronto anticipato a Mirco ma...

Dal pinnettu Giulia guarda la reazione del fidanzato e si sfoga con le compagne. "O viene qui, o vado a casa. Mi dispiace, basta”, dice a Filippo Bisciglia che la invita considerare l'ipotesi che Mirco stia solo cercando tempo per capire meglio la situazione. Nel frattempo è proprio Mirco a prendere l'iniziativa il quale invita la single Alessia per un weekend da trascorrere in un albergo all'esterno del villaggio. Il conduttore rivela a Giulia che il fidanzato non è nel villaggio. “Vai e digli che se non si presenta lo vado a prendere io per i capelli, digli pure che fa schifo”, dice e Bisciglia sale sul motoscafo per raggiungere Mirco e comunicargli la richiesta di un altro falò di confronto.