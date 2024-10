"Temptation Island", il gioco della mela tra Federica e Stefano fa infuriare Alfonso

Tornato al villaggio, Alfonso sfoga la sua gelosia e a stento viene calmato dai compagni. "Sta superando il limite, così è finita", dice amareggiato. In precedenza anche Federica ha visto - durante un falò - un video in cui Alfonso si avvicina alla single Silvy. Tra i due è cresciuta l'intesa e, appartati in spiaggia, elaborano un codice segreto per comunicare. "Si comporta come un bambino, non le p** per mostrarsi per quello che è", accusa Federica.