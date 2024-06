"Temptation Island", Gaia e Luca sono la sesta coppia

"Ovviamente l'ho sempre perdonato perché lo amo - prosegue Gaia - lui dice di amarmi ma dalle situazioni che poi accadano si verifica tutto il contrario". Dal canto suo Luca mostra tutte le buoni intenzioni per cambiare e sottolinea: "Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se riuscirò ad essere una persona migliore, per lei, per me e nel rispetto dei sentimenti che proviamo".