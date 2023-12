"Temptation Island", Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme

Quindi come era stata Francesca a dire basta ai tempi di "Temptation Island", è sempre lei che ha deciso di concedere una nuova possibilità a Manuel e al loro amore.

La parola addio davanti falò di confronto

La coppia si era presentata al programma di Canale 5 per mettere alla prova una relazione che dava segni di rottura. E infatti Francesca aveva deciso di chiudere anticipatamente il proprio percorso, spinta da alcuni video in cui aveva visto Manuel parlare con gli altri fidanzati in cui aveva spiegato di voler mettere fine al loro rapporto. Senza contare la delusione della ragazza di fronte alla scoperta che tutte le volte che si erano presi una pausa di riflessione Manuel ne avesse approfittato per avere relazioni con altre ragazze. "Ti ringrazio per avermi fatto scoprire la verità qui dentro, prima di venire non mi hai detto niente ogni volta che ti chiedevo se ci fosse qualche problema" gli aveva detto. Lui di contro aveva rivendicato la sua natura, contro la quale non si sentiva più di andare. "Uno non può snaturarsi se ha ancora bisogno di divertirsi, perché vive una relazione - aveva continuato il ragazzo -. All'inizio sembrava strano venire qua, ma alla fine ci ha aiutato entrambi: questo dispiacere passerà, ma tra quattro o cinque mesi ci vorremo ancora bene e quella parte la porteremo ancora insieme".