"Temptation Island", Federica nasconde ad Alfonso i costumi sgambati: "Non li conosce"

Nel mentre, oltre a elencare ciò che non funziona nella propria relazione, Federica si avvicina anche a uno dei single del villaggio. Ci parla e poi ci balla in imbarazzo un lento, che scatena la gelosia del fidanzato. "Lei non è così, eccede nei comportamenti. Già la vedo che si atteggia e che vuole fare Pocahontas, ma a me non piace".