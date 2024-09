Sara è quella con più incertezze e perplessità rispetto alla relazione, soprattutto perché non vede in Fabio l'impegno che vorrebbe nel far funzionare la relazione e per questo lo ha convinto a iscriversi al reality: "Scrivo io a Temptation Island perché ho bisogno di dimostrazioni e certezze da parte sua, dato che penso di portare avanti questa relazione totalmente da sola. Lui non è mai salito a trovare me, non è mai venuto a trovare la mia famiglia, sono sempre io ad andare giù da lui sin da quando ci conosciamo, dal primo giorno" dice.