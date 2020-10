"Temptation Island", Antonio chiede il falò di confronto a Nadia: ma lei lo fa attendere

Si è dovuta prendere del tempo per decidere se accettare o meno il falò di confronto, ma alla fine Nadia ha scelto di raggiungere Antonio. "Mi manca", è questo il motivo per il quale il 32enne ha chiesto di vedere la sua ragazza, oltre al fatto che non riusciva più a sopportare la vicinanza di lei al single Stefano.

"Avrei fatto le stesse cose anche se ci fossi stato tu avanti", Nadia giustifica così la sua vicinanza al tentatore durante il falò di confronto. Lei 22 anni, lui 32, Nadia e Antonio hanno deciso di partecipare al reality per cercare di trovare una nuova stabilità nonostante i dieci anni di differenza che li hanno messi in crisi nell'ultimo periodo.

"Ti ho pensato sempre", ha dichiarato Antonio a Nadia, ma lei ha risposto con sincerità: "Io solo alcune volte". Nonostante le incomprensioni i due ragazzi vogliono darsi una nuova possibilità. Per questo motivo, hanno deciso di provarci ancora una volta e di uscire insieme dal programma.