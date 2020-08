"Temptation Island", altre due coppie mettono alla prova la loro storia

LEGGI ANCHE > Alessia Marcuzzi: "Mai più in minigonna ai falò, Temptation è terapeutico anche per me"

SOFIA E AMEDEO - Sofia e Amedeo sono fidanzati da 11 e partecipano al reality per capire se sono pronti a creare una famiglia. Lui ha 32 anni e vive a Città di Castello, lei invece ha 30 anni e abita a Celalba (Perugia). Sofia vorrebbe andare a convivere e avere una famiglia, ma Amedeo non è del suo stesso avviso; quindi la ragazza ha cominciato a pensare che lui non la ami davvero...

SERENA E DAVIDE - La gelosia di Davide sta sgretolando il rapporto con Serena. Lei ha 25 anni ed è di Napoli e ha deciso di partecipare a "Temptation Island" per mettere alla prova il suo rapporto con il compagno con cui è insieme da 2 anni e 8 mesi. Quando tra loro è sbocciato l'amore erano amici, entrambi fidanzati con altre persone, finché tra loro qualcosa è cambiato e hanno deciso di iniziare a vivere la loro storia d'amore. Lui non avrebbe però accettato che Serena potesse pensare ancora al suo ex. Un problema che tutt'oggi non sono riusciti a superare...

TI POTREBBE INTERESSARE: