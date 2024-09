"Temptation Island", Alfred in lacrime con la single Sofia: "Deluso dalla mia famiglia"

Nel frattempo, al secondo falò la fidanzata Anna mette in dubbio il percorso nei sentimenti di Alfred. "Ho perso la bussola, non ho capito se mi ama o sta con me perché io per lui ci sono sempre stata", dice la donna a Filippo Bisciglia. A quel punto vede un video in cui il fidanzato confida a Sofia di essere un tipo "passionale". "Lui mi dice che non sono più passionale ma come faccio a esserlo con una persona che mi tradisce?" si chiede Anna che nel pinnettu aveva confidato alle compagne di essersi "annullata" completamente per la sua relazione con Alfred.