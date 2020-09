"Temptation Island", Alberto si avvicina alla single Nunzia e mette in crisi Speranza

La seconda puntata di "Temptarion Island", in onda mercoledì 23 settembre, si è aperta mostrando tutta la fragilità della relazione tra Alberto e Speranza, fidanzati da ben 16 anni e adesso protagonisti di un momento particolarmente difficile della loro storia.

"Sto con una ragazza che ha il tipico carattere femminile che non piace a me, è l'antidonna per me", si sfoga Alberto nel villaggio dei fidanzati.

Ma a mandare ulteriormente in crisi Speranza è l'intesa vissuta dall'uomo con la single Nunzia. "Non posso andare avanti così", commenta inizialmente Speranza, prima di lasciarsi convincere dalle altre ragazze ad andare avanti, a proseguire la sua esperienza nel villaggio prima di affrontare il falò di confronto finale.