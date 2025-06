Maria Concetta e Angelo - La quarta coppia è composta da Maria Concetta, 37 anni, baby sitter, e da Angelo, 33enne cartongessista.



Maria Concetta, al programma, racconta i motivi che li hanno spinti ad affrontare il viaggio nei sentimenti del programma di Canale 5: "Ho scritto a 'Temptation Island', perché non mi fido completamente del mio fidanzato - spiega -, anche perché in passato è stato un 'fimminaro'. Non sono pazza, a volte non lo becco solo perché è un parac**o. Non a caso, quando vengo a casa sua porto sempre questo". Quasi un'ossessione, quella della gelosia della ragaza che racconta di presentarsi da lui a casa con un rotolo di scotch: "Con questo faccio il test dello scotch", aggiunge dice mentre va a passare il nastro adesivo sui cuscini del letto di Angelo: "Finito questo, mi abbasso e inizio ad annusare tutto il letto".