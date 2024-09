Tapiro a Tony Effe per il dissing con Fedez: "Non so niente"

Anche sulle foto che lo ritraggono parlare con Chiara Ferragni la risposta di Tony Effe è: "Non so niente". Valerio Staffelli gli chiede poi se la diatriba con Fedez non fosse tutta un'operazione di marketing e se teme ripercussioni da parte del rapper. "No paura non ne ho, per il resto che devo dire, ognuno fa il suo, lavoriamo e basta. Spero di vincere altri tapiri, mi sono sempre chiesto come mai non lo avessi vinto prima, ne ho fatte di ca*****" conclude Tony Effe.