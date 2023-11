Tapiro d'Oro a Francesca Michielin dopo la lite Fedez-Morgan: "Combriccola Warner? In Sony da quando ero adolescente"

L'inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli ha consegnato il primo Tapiro d'Oro a Francesca Michielin dopo che Morgan ai microfoni del tg satirico l'aveva accusata di far parte insieme a Fedez e Dargen D'Amico di una "cricca" che ha interessi economici connessi e sostenuti dalla Warner. "Tecnicamente io sono in Sony da quando ero un’adolescente, non ho altre case discografiche", dice la conduttrice di X Factor che smentisce di aver innescato l'allontanamento del musicista o di aver visto diatribe tra i quattro giudici: "Non ho assistito a nulla. Ho visto solo il video che circola online", afferma la cantante che sul rapporto personale con Morgan precisa: "Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era mio giudice quando ero concorrente e mi ero trovata bene. Lui è un personaggio complesso ma a parte quella battuta su Ivan Graziani non ha fatto niente", afferma Michielin.

Pochi giorni fa ricevendo il Tapiro di "Striscia la Notizia" Fedez aveva risposto alle accuse di Morgan chiarendo che a causare l'allontanamento dal programma non era stata la battuta sulla depressione. "Sky è stata costretta a cacciarlo per comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta ma ripresi dalle telecamere", le parole del rapper: "Se non smentisce in tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto".