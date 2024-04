Diletta Leotta mandata via dal Berghain: "Anche a Jeff Bezos è successo..."

"Sono stata a Berlino e avevo tanta voglia di andare a vedere il Berghain, questa famosissima discoteca dove però c’è una selezione severissima – aveva raccontato in diretta radiofonica -. Sono arrivata là davanti con il mio cappotto bellissimo, sai quello giallo tutto peloso , con un sorriso smagliante. No, ma ragazzi, non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta. Tra l’altro Loris ha fatto un errore, perché mi ha spostato per prima, per entrare per prima, sai, solitamente le ragazze hanno più chance, e mi hanno guardato così e mi hanno fatto cenno con la testa di no. E ha riso, ha riso pure. Loris mi ha spinto per andare via immediatamente perché lì non puoi insistere: se è no è no".

"È un locale un po' particolare, devi avere un certo tipo di abbigliamento", commenta la showgirl, che indossava un cappotto giallo peloso, non considerato adeguato per entrare nel locale. "Non importa che tu sia un calciatore famoso (riferendosi al compagno Loris Karius, ndr), in quella discoteca è stato rimbalzato anche Jeff Bezos. Il giorno dopo, però, mi sa che si è comprato il locale…", scherza Leotta. Con questo Tapiro Leotta arriva a quota nove in carriera.