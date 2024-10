Tapiro d’oro a Fedez, Valerio Staffelli: "Mi ha mandato due vocali, era molto adirato"

"Fedez non si è fatto vivo, l'ho cercato io oggi. Mi ha mandato due vocali nei quali era molto adirato per il servizio, ha anche detto che mi porterà in tribunale". A "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli svela cos'è accaduto dopo la consegna ad alta tensione del Tapiro d’oro a Fedez per la vicinanza a due ultrà rossoneri arrestati nell’ambito dell'inchiesta sulle curve di Milan e Inter.