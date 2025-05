Per la Fabiani il discorso non riguarda solo i voti, ma l'atteggiamento generale: "Non è questione di nomination, ma di dire 'Guarda, stai esagerando. Non si tratta così una donna'. Paradossalmente l'avete fatto voi uomini e non loro". Come la Plevani non contempla il fatto che possa nascere un'amicizia all'interno del reality, anche Giarrusso crede che, in quel preciso contesto, non ci possa essere spazio per una solidarietà di genere. Questo non significa, però, che non ce ne sia all'interno della società: "Esistono ambienti in cui le donne sono molto solidali tra di loro. Penso che la sorellanza esista, ma non possa esistere qua. In un gioco del genere non può esistere il fatto che una femmina non nomini l'altra, così come un maschio non nomini un maschio. Le donne in alcune situazioni sono molto più cattive con le altre donne rispetto agli uomini".