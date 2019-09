Su Canale 5 "E' la mia vita": una sera con la straordinaria storia di Al Bano

Mercoledì 25 settembre 2019, in prima serata su Canale 5, va in onda "È la mia vita", docu-film prodotto da EndemolShine Italy sulla vita e la carriera di Al Bano che racconterà la carriera, le gioie e le sofferenze dello straordinario artista. Verrà mostrato, inoltre, il dietro le quinte dello show "55 passi nel sole", in omaggio ai suoi 55 anni di carriera.

Al centro dell'appuntamento speciale ci saranno gli aspetti più rilevanti della vita del cantautore pugliese: l'importanza della musica, le tappe della sua avventura professionale in Italia e nel mondo, l'amore per la famiglia. E ancora, la presenza fondamentale e costante della madre Jolanda, la fede, il ritiro dalle scene, il ritorno e il legame indissolubile con la sua terra e le sue radici.



Immagini inedite mostreranno momenti mai raccontati della sua vita quotidiana. Tra questi, i giorni del ricovero in ospedale nel 2016, quando Al Bano fu sottoposto a un'operazione d’urgenza al cuore. E non mancheranno interviste esclusive a Romina Power e ai figli. La cantante e attrice statunitense, con la quale il cantautore ha vissuto un'intensa e travagliata storia d’amore e intrapreso un sodalizio artistico di successo, sarà una presenza costante. Il docu-film si apre, infatti, con il backstage di uno dei loro concerti al Cremlino, per poi ripercorrere le tappe della loro vita insieme, affrontando anche il dolore e la ferita mai rimarginata per la scomparsa della figlia Ylenia.