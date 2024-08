"Striscia la Notizia", il racconto del Tapiro più faticoso per Valerio Staffelli

Valerio Staffelli ha ricordato i personaggi più premiati, con Belen Rodriguez a guidare la classifica davanti a Rosario Fiorello, con il quale "gli incontri sono sempre molto divertenti". Quindi, l'inviato si sofferma sulla consegna più impegnativa, quella ad Adriano Celentano: "Siamo stati dieci giorni appostati davanti casa sua in attesa di vederlo uscire - ha ricordato durante la trasmissione di Canale 5, spiegando poi come sia riuscito a portare a termine la consegna - I primi giorni li abbiamo passati in auto ed è stata durissima, poi abbiamo deciso di noleggiare un camper facendo finta di essere dei fan e mettendo tutti i suoi dischi. Claudia Mori è uscita per assicurarsi che fosse tutto ok e poi ha preso Adriano per andare via, così io sono spuntato con la moto per andargli dietro".