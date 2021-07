"Striscia la Notizia", Valerio Staffelli in ospedale dopo il tapiro a Roberto Bolle 

Non si concluse bene la consegna del tapiro da parte di Valerio Staffelli a Roberto Bolle. L'inviato di "Striscia la Notizia" infatti finì all'ospedale Gaetano Pini di Milano dopo aver tentato di consegnare il Tapiro d’oro al ballerino. L’inviato del tg satirico cercò di intercettare l’étoile il cui balletto trasmesso lo scorso 7 dicembre su Rai Uno, in occasione della riapertura della Scala, e spacciato per inedito, altro non era che il rimontaggio di una precedente esibizione registrata a New York.

Dopo un primo tentativo di avvicinamento fuori dagli studi Rai, Staffelli seguì il ballerino fino all’ingresso della sua abitazione dove fù bloccato dal portinaio del palazzo. Poco dopo il taxi su cui viaggiava Bolle salì sul marciapiede e sul piede del tapiroforo. "Mi ha rotto un piede signor Bolle", gridò Staffelli per cui fù necessario il trasferimento in ospedale in codice giallo mentre il ballerino evitò di palesarsi anche dopo l’arrivo dell’ambulanza.