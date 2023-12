"Striscia la Notizia", Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: "I nostri 30 anni di amicizia"

"Nozze di perla" per Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che ospiti a "Verissimo" festeggiano 30 anni d'amicizia a "Striscia la Notizia". La coppia di conduttori più longeva nel programma di Antonio Ricci esordiva nel 1994 e da allora le puntate insieme sono state oltre 2.630. Ma l'affiatamento e l'ironia restano quelle del primo giorno. Dopo Siani-Incontrada e Friscia-Lipari l'11 dicembre la coppia Greggio-Iacchetti è ritornata dietro al bancone di "Striscia". "Ezio è un compagno di vita e ha sempre delle idee che mi folgorano", dice il "signor Enzino". Alla domanda sul regalo per l'anniversario speciale Greggio scherza: "L'ho portato in viaggio di nozze da Cologno a Segrate".

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per chiudere il 2023 di Striscia. Ezio Greggio, 4.291 puntate in curriculum, è al tg satirico fin dal primo giorno: il 7 novembre 1988. Enzo Iacchetti invece debutta nel varietà di Canale 5 il 26 settembre 1994 e ha condotto 2.821 puntate. "Dopo 30 anni d'amicizia c'è la anima dentro l'anima", dice Iacchetti.