Tgcom24

Per Francesca Manzini, che ha iniziato a "Striscia" come sosia di Mara Venier in uno dei deepfake del programma, è il quinto anno consecutivo dietro il bancone: "È la mia quinta edizione e come al liceo conseguirò il diploma di maturità nel saper raccontare la vita con curiosità, satira, libertà e leggerezza. Il mio professor Scotti e il mio preside Ricci saranno, sfortunatamente per loro, fieri di me!".

Per Gerry Scotti sarà la quattordicesima edizione a "Striscia" – con 554 puntate all’attivo – e la quinta al fianco di Francesca Manzini: "Telespettatori di Striscia, sono ancora qui. Come si diceva a scuola non sembra ma è già passato un anno. Attenzione, però: a differenza di quanto dice la Manzini bisogna essere consapevoli che quando ci si siede dietro al bancone di "Striscia" gli esami non finiscono mai".