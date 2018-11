Striscia La Notizia: Del Noce dovrà risarcire Valerio Staffelli

La microfonata in faccia al povero Valerio Staffelli costerà cara a Fabrizio Del Noce, costretto a risarcire l'inviato di Striscia La Notizia e al pagamento delle spese processuali per una cifra che si aggira intorno agli €84.000. E' quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte D'Appello del Tribunale di Roma, che ha rienuto incongrue, rispetto a quanto documentato dal video del tg satirico di Canale 5, le testimonianze in suo favore presentate da Del Noce. La lite scoppiò nel 2003, quando, dopo un lungo inseguimento, Staffelli riuscì a beccare l'allora direttore di Rai 1: gli chiese più volte di commentare dichiarazioni di Paolo Bonolis circa "un regime in Rai", e Del Noce, strappatogli il microfono dalle mani, lo colpì sul naso. Il vezzo di modificare a piacimento la realtà non paga, vedi il caso Insinna, ed è una macchia non da poco nella tv di Stato.