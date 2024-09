"Striscia la notizia" voce della "complottenza", Antonio Ricci: "Il vero non incuriosisce più"

"Temevo che Sangiuliano ci avrebbe messo in difficoltà, che non saremmo riusciti a prenderlo in giro e invece lei sta dando ancora fieno e per una settimana ancora si potrà parlare di questa storia. Poi tutte le satire stufano e diventano accanimento terapeutico" dice Ricci a proposito della querelle tra l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Nel corso della presentazione viene poi mostrato un video di Sangiuliano e Boccia realizzato e animato con l'intelligenza artificiale da una foto dei due uscita sui giornali, con tanto di bacio tra l'ex ministro e l'imprenditrice campana. "Si può pensare che lei sia una Mata Hari, ma la realtà è semplice e sotto gli occhi di tutti - continua Ricci -: Sangiuliano si è invaghito di questo corazziere biondo e se non si fosse fatto ingarbugliare non ci sarebbe stato alcun complotto. Io pensavo si sarebbe tutto sgonfiato in poco, poi lei è stata molto brava. Poi vedremo se ci sarà ciccia... Comunque non ci sono fuori onda della signora Boccia. Siamo una Repubblica fondata sul fotoromanzo, la commedia è interessante".