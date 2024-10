Al bancone di "Striscia la notizia" tornano Sergio Friscia e Roberto Lipari

"È un ritorno a casa, seguito da arancini, pizzette, cannoli… - dice Sergio Friscia, 53 anni -. Non so se ce ne andremo come previsto il 7 dicembre. Ne abbiamo già parlato con Antonio Ricci: abbiamo intenzione di rimanere fino ad agosto per quanto ci troviamo bene a Striscia. Mi riprendo il posto da conduttore, ma anche quello da Velino. Io poi ho la “cover” degli addominali, che in caso di caduta è molto più sicura. Non vediamo l’ora di divertirci come due compagni di banco e di far divertire il pubblico".