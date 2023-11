Stefano Tacconi e la riabilitazione dopo l'aneurisma: "Ho sofferto di allucinazioni"

Ospite a "Verissimo" insieme alla moglie Laura Stefano Tacconi racconta i progressi nella riabilitazione dopo l'aneurisma che lo ha colpito nell'aprile 2022: "Sono stato operato per la terza volta in tre anni ma ero tranquillo", dice l'ex portiere della Juventus in merito all'intervento alla cistifellea non collegato all'emorragia cerebrale. Tacconi ricorda poi il difficile decorso post operatorio rivelando di aver sofferto di allucinazioni: "Mi arrabbiavo perché vedevo i cavalli fuori dalla finestra ma gli altri non mi credevano. Purtroppo quando viene toccato il cervello è dura", dice l'ex atleta: "Ricordavo avvenimenti di 40 anni fa e non quello avevo mangiato il giorno prima".

In studio insieme a Tacconi la moglie Laura Speranza ricorda quei mesi complicati intercorsi tra le due operazioni al cervello: "Stefano diceva di vedere l'acqua che scendeva dal soffitto, serpenti che camminavano per terra e ragni in tutti i muri della stanza", racconta la donna: "Ha avuto però la forza di combattere anche questa cosa".