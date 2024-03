Stash: "Entrare nella vita delle persone con la musica è il goal più grande"

"Siamo molto felici" ha detto Stash dei The Kolors nel salotto di "Verissimo". Il cantante, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato il momento d'oro che sta vivendo della sua carriera con il gruppo musicale. "Anche "Un ragazzo, una ragazza" ci sta dando dei segnali importanti, sta arrivando sempre più nella vita delle persone e ogni volta che usciamo di casa la sentiamo cantare. Per un artista pop questo è il goal più grande", ha detto Antonio Fiordispino che nello studio di Canale 5 ha ricevuto il Disco di Platino.

"Anche dal punto di vista emotivo sto vivendo un momento davvero bello della mia vita - ha proseguito Stash - io credo che il successo non è altro che il riassunto di tanti fallimenti. In base alla mia esperienza è grazie ai momenti di down che capisci chi realmente sei e dove vuoi andare. Lo switch avviene quando non hai nulla da perdere e ci metti dentro la sincerità. Con i The Kolors ci siamo promessi di non pensare alle classifiche quando siamo in studio e di tirare fuori solamente quello che vogliamo fare. Quando sei sincero poi alla fine arrivi alla gente".