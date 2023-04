"Starship", in esclusiva su Focus la diretta del lancio del razzo di Elon Musk

Si preannuncia come il più importante evento astronautico del 2023, sarà condotto dal giornalista e divulgatore Luigi Bignami con in studio numerosi esperti

L’evento verrà riproposto anche in prima serata, alle ore 21:15.

Lo speciale "Starship in diretta: la grande prova, prima della Luna", che si preannuncia come il più importante evento astronautico del 2023, è condotto dal giornalista e divulgatore Luigi Bignami con in studio numerosi esperti. Tra questi, Francesco Topputo, ingegnere aerospaziale del PoliMi, esperto di nano-satelliti; Filippo Maggi, ingegnere aerospaziale del PoliMi, esperto di propulsione missilistica; Cesare Guaita, biochimico e divulgatore del Planetario di Milano, e una rappresentanza di studenti della classe di missilistica del Politecnico di Milano.

Il veicolo nei piani di SpaceX riporterà l’uomo sulla Luna per poi sbarcare su Marte ed è il più potente e il più alto (120 metri) mai costruito dall’uomo. Completamente riutilizzabile, è composto dal razzo e dalla navicella che Musk ha battezzato rispettivamente Super Heavy e Starship.

Il lancio sarà effettuato da Boca Chica, Texas, per un volo (senza equipaggio) di 90 minuti. Starship compirà un’orbita (quasi) completa attorno alla Terra, per poi ammarare nel Pacifico, al largo delle Hawaii