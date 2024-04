Il primo modello dell'Enterprise di "Star Trek" restituito dopo 50 anni

Secondo la Heritage Auction, il modello potrebbe essere battuto facilmente all'asta per oltre un milione di dollari: "Potrebbe essere venduto per qualsiasi cifra e non sarei affatto sorpreso considerato ciò che è. Si tratta davvero di un'icona culturale", ha sottolineato Joe Maddalena, vice presidente di Heritage Auction. Maddalena ha spiegato che il modello della USS Enterprise scomparve dopo essere stato dato in prestito ai creatori di "Star Trek: The Motion Picture" (1979). Alto 91 cm, fu usato nell'episodio pilota dello show e fu il prototipo della versione di tre metri usata nella serie che ne seguì. Quest'ultimo modello si trova esposto nel National Air and Space Museum a Washington D.C..

L'Enterprise di Star Trek torna a casa

Il modellino è stato autenticato dalla casa d'aste Heritage Auctions e poi restituito a Eugene 'Rod' Roddenberry, figlio del creatore della saga Gene Roddenberry, scomparso nel 1991. "Una volta che il nostro team di esperti ha concluso che si trattava dell’originale, abbiamo contattato Rod perché volevamo riportare il modello al suo proprietario originale". Per l'erede è stato come riportare a casa un pezzo della sua infanzia: "Dopo cinquant’anni, sono entusiasta che qualcuno si sia imbattuto in questo modello storico della USS Enterprise. Ricordo come adornava la scrivania di mio padre. Sono estremamente grato a Heritage Auctions per aver facilitato il ritorno di questo pezzo iconico della storia di Star Trek alla mia famiglia. Non vedo l’ora di capire come lo condivideremo con la mia famiglia allargata, i fan di Star Trek in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di fare questo annuncio. Non diventera' un oggetto decorativo su una delle mie mensole, ma sarà restaurato e stiamo facendo in modo che possa essere visto dal pubblico. Speriamo che finisca in un museo".