"Taylor Swift - Oltre ogni immaginazione", uno Speciale Tg5 dedicato alla popstar dei record

Il settimanale di approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico, firmato da Susanna Galeazzi, è dedicato alla mega-popstar Usa. Persino "MicroMega" di Paolo Flores d'Arcais si chiede se Taylor Swift deciderà le sorti del proprio Paese: un suo cenno, in vista delle prossime elezioni per la presidenza degli Stati Uniti, potrebbe fare la differenza. "Time" l'ha designata persona dell’anno del 2023 ("The Taylor Effect", di Sam Lansky) e, attualmente, è la popstar più famosa del mondo.

Tgcom24

Taylor Swift gode di una schiera sterminata di fan, denominati Swifties, che in lei ripongono un’ammirazione al limite della fede e la seguono fedelmente, esultando per i successi e palpitando per lei se ha qualche problema. Ma chi è veramente Taylor Swift? Per molti è il fenomeno del momento, per altri è una leggenda della musica, per tutti è la personificazione del sogno americano. Vita, successi, segreti, rivelazioni di un'artista capace di far crescere il PIL, macinare record, influenzare moda e sport.

In studio, con Susanna Galeazzi, il giornalista musicale Paolo Giordano e il contributo di esperti, si cercherà di capire cosa si nasconda dietro questa figura, diventata materia di studio nelle università americane.