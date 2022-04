"L'Isola dei Famosi", le nomination dell'undicesima puntata

Dopo sfide, scontri, sorprese e confessioni, l'undicesima puntata de

"L'Isola dei Famosi"

nomination

si è conclusa con leche vedono misurarsi al televoto Licia Nunez, Marco Cucolo, Edoardo e Guendalina Tavassi.

I verdetti della serata vedono Ilona Staller lasciare Playa Palapa per continuare il reality su Playa Sgamada, mentre

Clemente Russo

fa il percorso opposto e vincendo una sfida può finalmente ricongiungersi alla moglie Laura Maddaloni

Blind cede lo scettro di

leader

Edoardo

televoto

a Roger Balduino, con quest'ultimo che manda in nomination, in quanto ferito da alcune sue prese in giro. Se i voti degli altri naufraghi ricadono su Guendalina, la prova de "L'uomo Vitruviano" condanna Marco e Licia. Adesso sarà il pubblico da casa, attraverso il, a decidere chi salvare.