"L'Isola dei Famosi", Laura Maddaloni deve abbandonare Playa Palapa

Durante la quindicesima puntata de

"L'Isola dei Famosi"

Laura Maddaloni

Lory Del Santo

Playa Palapa

Clemente Russo

, in onda lunedì 9 maggio su Canale 5,ha perso il confronto al televoto coned è stata costretta a lasciareper spostarsi dunque su Playa Sgamada, dove ritroverà Licia, Estefania e il compagno

Come da tradizione che riguarda gli eliminati del gruppo, come ultimo atto rivolto ai naufraghi ancora in gioco, anche Laura è stata chiamata al Bacio di Giuda, che ricade su

Roger Balduino

. Stando al racconto della judoka, la scelta sarebbe stata dettata da un'incomprensione delle ultime ore, che porta Laura a dichiarare che presto anche gli altri naufraghi scopriranno carte nascoste del modello brasiliano.